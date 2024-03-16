” أفضل القنوات لأطفالك ” نزل تردد قناة كراميش 2024 الجديد وخطوات الاستقبال علي النايل سات

تردد قناة كراميش، تميزت هذه القناة بأنها من أجمل القنوات التي تعرض محتوى ترفيهي للصغار، فهي تقدم الكثير من الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية والتربوية التي يعشقها الصغار ولا يمكنهم الاستغناء عن مشاهدتها يوميًا.

تردد قناة كراميش

تعمل قناة كراميش على تعديل سلوك الأطفال الصغار، عن طريق عرض محتوى مميز للأطفال والكثير من البرامج التعليمية المفيدة لهم، فيمكنك ضبطها الآن عن طريق الترددات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات

استقبل القناة التي يعشقها الصغار على جهاز التحكم الخاص بك عن طريق هذا أدخال التردد والمعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة كراميش للأطفال 2024

إذا كنت تريد تثبيت القناة على جهازك والاستمتاع بأروع الأغاني والأناشيد الممتعة التي يتم عرضها بالقناة، اتبع هذه الخطوات التالية:

اضغط على إعدادات القنوات وافتح القائمة على التلفاز.

قم باختيار ضبط التردد أو تنزيل قناة.

انقر على كلمة التثبيت اليدوي واختار القمر الصناعي.

اكتب التردد الخاص بالقناة ثم معدل الترميز ثم معامل تصحيح الخطأ.

قم بضبط الاستقطاب.

ثم اضغط على زر البحث الموجود في جهاز التحكم.

ابعت لحظات قليلة سوف تستقبل القناة بعد الضغط على كلمة ok الموجودة أمامك.

نبذة عن قناة كراميش

تم طرح القناة للعمل عبر الأقمار الصناعية الفضائية في منتصف شهر فبراير من عام 2009 ميلادي، وهي ملك وسيم عواد وتمتد تغطية القناة بداخل دول الوطن العربي كافة، ومقر القناة الأساسي في عمان – الأردن، وتعتمد على تقديم الكليبات والبرامج ذات المحتوى التربوي كالآداب والسلوكيات.

في نهاية محتوانا الذي يوجد به نبذة بسيطة عن قناة كراميش والتردد الخاص بها، ومعرفة كيف تقوم بتثبيتها على جهازك، شاهد واستمتع باروع قناة مخصصة للأطفال.