جهز فلوسك ورقك من بكرة!!.. اخبار التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن

بدأت الحكومة المصرية بعقد التصالح في مخالفات البناء، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن وجود مجموعة من الإجراءات الجديدة خاصة بمخالفات البناء، ويوجد شروط للتصالح وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة فى قانون التصالح الجديد،ويوجد فى قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة تعديلات، وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل التصالح فى مخالفات البناء وتم عرضه إلى مجلس النواب،ولمزيد من التفاصيل فى مقال اليوم.

أهم شروط التصالح في مخالفات البناء

يعمل قانون التصالح فى مخالفات البناء على مواجهة مخالفات البناء وكيفية اعادة التدوير وتطوير كافة المرافق والخدمات، والقيام بإعادة هيكلة الخريطة العمرانية،وهناك مجموعة شروط للتصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن التالى:

يتم تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابعة له الوحدة المخالفة. يجب التزام المواطن الذي يريد بسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف حسب المكان لآخر. يجب التزام الشخص بسداد مقابل التصالح عند قبول طلبه. يجب على مقدم طلب دفع قيمة التصالح، وتبدأ بـ50 جنيها للمتر إلى 2000 جنيه للمتر، حسب ما تحدده لجنة التصالح. عند قبول التصالح يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعوى تتعلق بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها. تسمح الحكومة بإمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار حوالى 3 سنوات، ويتم دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية. يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

المستندات المطلوبة فى التصالح في مخالفات البناء

هناك بعض الأوراق اللازمة لطلب التصالح فى مخالفات البناء، مجموعة من المستندات المهمة كما حددها قانون التصالح الجديد، والتى تشمل ما يلي:

تقديم صورة له من بطاقة الرقم القومي. أن يقدم المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه. تقديم ما يثبت أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019. يقوم بتقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي. يجب على المتقدم تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص. يجب تقديم الإيصال الذي يدل على سداد رسم فحص الطلب.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

يقوم المتصالح بمجموعة من الإجراءات للقيام بعمل التصالح فى مخالفات البناء من أجل قبول قواعد التقديم المطلوبة منه من كافة المستندات والرسوم لتقرير السلامة والتي تكون كما يلي: