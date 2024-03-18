هل يتم تبكير المرتبات مع المعاشات!!.. اعـرف اخر اخبار موعد صرف صرف مرتبات شهر ابريل لجميع الموظفين وفقًا للوزارة

مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك تكثر تساؤلات المواطنين المصريين حول موعد صرف مرتبات شهر ابريل، وقد أعلنت الحكومة المصرية بأنها تبذل سعيها في تقوية دعمها وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، لكن ما هو موعد صرف الرواتب لشهر ابريل، خاصة بعد اعتماد وجود زيادة جديدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذي كان قد أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تابعوا المزيد فى تلك السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

أن وزارة المالية المصرية لم توضح رسميًا بعد موعد صرف مرتبات شهر ابريل، وخاصة بعد وجود ارتفاع في قيمة الرواتب، وسوف يبدأ التنفيذ الرسمي لهذه الزيادة من يوم الخميس 21 مارس 2024 حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024، ولم تصدر وزارة المالية بيان رسمي يؤكد هذه الزيادة المنتظرة حتى اللحظة، لكن يُتوقع أن يتم صرف المرتبات مبكرًا عن المعتاد، ويكون آخر موعد للصرف هو 21 مارس في أقصى حد.

كم زيادة المرتبات بعد توجيهات الرئيس

يحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي اتخاذ تدابيره اللازمة من أجل وجود حماية اجتماعية محدثة والتي تضمن ارتفاع في كافة المرتبات، فقد تم رفعها إلى ستة آلاف جنيه مصري شهرياً لكافة موظفي الدولة، وعلى حسب مختلف الدرجات الوظيفية، ولقد تم الإفصاح عن أن زيادة الحد الأدنى للأجور سوف تبلغ ستة آلاف جنيه، وذلك بعد أن كانت أربعة آلاف جنيه للدرجة السادسة.

مرتبات شهر ابريل بعد الزيادة المقررة

والآن بعد التعرف علي موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، نقدم لكم الرواتب الخاصة بشهر أبريل 2024 مضاف إليها الزيادة الجديدة والتي جاءت علي النحو الآتي: