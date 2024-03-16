هل تم تبكير صرف المرتبات مع معاشات شهر ابريل!!.. فلوس اكوام اكوام جاية قبل العيد

سوف يأتي عيد الفطر المبارك في شهر ابريل حيث يأتي فلكيًا في العاشر من ابريل، لذلك ينشغل المصريين حول جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل، لانه يحتاج المصريين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الكثير من المتطلبات الضرورية والمصروفات الكثيرة لذلك يحتاجون الي هذه المعاشات من أجل تدبيرها والحصول عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، لذلك نوضح لكم تفاصيل أكثر حول معاشات شهر أبريل في التقرير التالى.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ابريل 2024

لقد أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية التي تقوم بتدبير جميع الأمور المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية في مصر أن صرف المعاشات سوف يكون خلال شهر أبريل، وسوف يكون موعد صرف معاشات شهر ابريل في الأول من أبريل، حيث صرف المعاشات سوف يأتي قبل حلول عيد الفطر، عقب الانتهاء من صرف المعاشات خلال شهر مارس، حيث قد انتهت عملية صرف معاشات مارس في السادس من مارس الجاري.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل

وقد بدأت الهيئة بالتحضير من أجل صرف المعاشات في مواعيدها المحددة وذلك مع وجود الزيادة التي تصل إلى 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس الجاري، وسوف يكون صرف معاشات شهر ابريل عن طريق جميع الأماكن المعلن عنها من قبل هيئة التأمينات وهذه الأماكن كالآتي: