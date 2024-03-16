«هي دي الاخبار ولا بلاش».. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2024.. اجري شوف معاشك كام.!!

تكافل وكرامة هو برنامج إنساني يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في العديد من البلدان النامية، ويعتبر واحداً من أهم البرامج الاجتماعية التي تساهم في تحسين حياة الناس وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، ومن المعروف أن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في هذا البرنامج يعتبر مهما جدا، حيث يمكن لهذه الأسر الاستفادة من المساعدات المالية والغذائية التي تقدمها المنظمة، إن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة يعتبر خطوة أساسية لاستقبال المساعدات والحصول على الدعم اللازم من قبل الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة الأسر المحتاجة ولهذا السبب، يجب على الأفراد والأسر البحث والاستعلام عن كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة ومعرفة متطلبات الاستحقاق والشروط اللازمة للانضمام إلى البرنامج.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

قم بزيارة الموقع الإلكتروني https://tk.moss.gov.eg/

اختر برنامج تكافل وكرامة.

اختر استعلام عن معاش تكافل وكرامة.

أدخل الرقم القومي للشخص المراد الاستعلام عنه.

انقر على زر استعلام.

ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمته.

إذا تم رفض الطلب، سيتم توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامه

أن تكون الأسرة أو الفرد تحت خط الفقر، بناءً على معادلة إحصائية تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

عدم حصول أفراد الأسرة على أي دخل شهري ثابت، مثل معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

عدم امتلاك أفراد الأسرة لأصول ذات قيمة مرتفعة، مثل عقارات أو سيارات.

الحرص على انتظام الأطفال في التعليم، من سن 6 إلى 18 سنة، بنسبة حضور 80% على الأقل.

الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة في حال رغبة الأسرة برعاية أكثر من طفل.

أن تكون الأسرة أو الفرد مؤهلاً اجتماعيًا واقتصاديًا لرعاية الأطفال.

من هم الذين يستحقون معاش تكافل وكرامة؟

وزارة التضامن قامت بتحديد الفئات المستحقة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، وهذه الفئات تشمل الأسر، الأطفال، النساء، ذوي الإعاقة، وكبار السن، بشروط محددة يجب توافرها لديهم للحصول على المعونة.

سيتم دفع معاش تضامن وكرامة يوم السبت، 16 مارس 2024 وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.