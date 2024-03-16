“سجل بسرعة هُنــــا“ كيفية التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط التسجيل

يتساءل عدد كبير من الراغبين في التقديم على مسابقة التربية والتعليم ومن المقرر أن يتم مد فترة التقديم في جميع المحافظات وذلك ما أعلن عنه الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات التسجيل في المسابقة والشروط اللازم توافرها، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة.

للتقديم على مسابقة التعليم المصرية يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوابة الوظائف الحكومية. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خانة الوظائف، ومنها قم باختيار معلم مساعد. يرجى تحديد المحافظة التابع لها المتقدم. ثم بعد ذلك قم بالضغط على خيار تقديم طلب وقم بإدخال البيانات المطلوبة. قم بإرفاق المستندات بصيغة بي دي إف.

المؤهلات المطلوبة للتقديم على مسابقة التربية والتعليم

يجب على كل من يرغب في التقديم أن يكون خريج التخصصات التالية:

يجب أن يكون خريج كلية تربية تعليم أساسي.

خريجين كليات التربية النوعية.

خريجين كلية التربية.

شروط التقديم على المسابقة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الوظائف وهي:

عدم وجود أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف لدى المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم صاحب سمعة حسنة.

يشترط أن يكون المتقدم لم يتعرض للفصل من قبل من الخدمة.

أن يكون عمر المتقدم لا يتعدى 40 سنة.

يجب اجتياز الكشف الطبي المقابلات الشخصية.

يشترط أن يكون التقدير العام لدى المتقدم مقبول فيما أعلى.

تسديد المصروفات المحددة والتي قدرها 26 جنيه.

الوثائق المطلوبة للتقديم على المسابقة