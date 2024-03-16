“ألف مبرووووك للفائزين“ اسماء عقود وزارة التربية 2024 بغداد الكرخ الثالثة 50 ألف درجة

يتساءل عدد كبير من المتقدمين على مسابقة تربية بغداد الكرخ الثالثة عن اسماء عقود وزارة التربية 2024 بغداد الكرخ الثالثة، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه قبول مايقارب نحو 50.000 درجة وسوف يتم توزيعهم على جميع المحافظات لتحصل كل محافظة على 6000 من إجمالي العقود، كما أكدت على أن عملية رفع الأسماء مازالت مستمرة وتم رفع الأسماء الخاصة بمحافظة ذي قار والرصافة الأولى، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء عقود وزارة التربية 2024 بغداد الكرخ الثالثة

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه تم رفع أسماء العقود الخاصة بمحافظة الكرخ الثالثة وذلك عقب الإنتهاء من عملية الفرز، يمكنك الان الاستعلام عن قائمة الأسماء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.

الوثائق المطلوبة للمراجعة

صرحت الجهات المسؤولة أنه لن يتم فتح الملفات التي لا تحتوي على الوثائق كاملة لذلك يمكنك مراجعة الأوراق الخاصة بك من خلال وحدة الخدمة الفرعية لديوان المديرية، والوثائق المطلوبة كالتالي:

تقديم ما يثبت أن المتقدم ينتمي إلى فئة التربويين.

تقديم البطاقة الوطنية الموحدة.

تقديم شهادة التخرج والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل الجهات المسؤولة.

يرجى تقديم بطاقة السكن ويجب أن يكون السكن باسم الزوج.

في حالة إذا كان المتقدم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

جدول مراجعة وحدة الخدمات الفرعية

سوف يتم فتح المراجعة لكل ولاية على حسب الموعد المحدد لها والذي يكون كالتالي: