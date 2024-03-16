اتحددت رسميا.. جدول مواعيد امتحانات صفوف النقل 2024 للفصل الدراسي الثاني وفق لوزارة التربية والتعليم

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالموافقة على تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل 2024 وكافة المراحل التعليمية والشهادة الاعدادية، وامتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية والثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني، على أن تستهل الاختبارات في بداية شهر مايو المقبل لهذا العام، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من طلاب وأولياء كافة المراحل التعليمية، للبحث عن الموعد الذي حددته الوزارة، وبناء على أهمية الموضوع لدى الكثير نوضح خلال السطور التالية المواعيد المحددة بالتاريخ.

مواعيد امتحانات صفوف النقل 2024

من المقرر أن تستهل اختبارات الفصل الدراسي الثاني على حسب مواعيد امتحانات صفوف النقل 2024، وفقًا لقرار الدكتور رضا حجازي بعد التعديل، يوم السبت الموافق 4 مايو القادم 2024، على أن تستغرق الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، حيث قام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام وزارة التربية والتعليم، بإرسال خطاب لكافة الإدارات والمديريات التعليمية، تشيد بقرار وزير التربية والتعليم بتعديل الامتحانات بكافة المراحل التعليمية، والالتزام بالضوابط التي تنص عليها الوزار، منع الطلاب من الغش، وتطبيق قرار رقم 101 بشأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات، بالإضافة إلى مدى دخول الطالب لجنة الاختبارات بأي وسيلة إلكترونية أو هاتف محمول.

جدول اختبارات نهاية العام الدراسي 2024

بعد تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، جدول الامتحانات على النحو التالي:

تبدأ اختبارات النقل لكافة الصفوف الشهادة الإعدادية يوم 4 مايو حتى 23 مايو 2024.

تبدأ اختبارات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

تبدأ اختبارات الثانوية العامة نهاية العام الدراسي يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل2024 .

الضوابط والشروط لامتحانات صفوف النقل 2024

شددت وزارة التعليم على الالتزام بموعد امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية والالتزام بالضوابط الآتية