“الحق لم المنهج ” موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للترم الثاني وفق قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعد التعديل، وبناء على هذا الإعلان ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية، لذلك نوضح إليكم خلال موقعنا الإخباري البديل التفاصيل الكاملة عن موعد اختبارات الشهادة الأعدادية وصفوف النقل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتور رضا حجازي بتعديل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والذي من المقرر أن تستهل الامتحانات يوم السبت الموافق 4 مايو القادم 2024 بدلا من 25 مايو 2024، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2004، وأكدت أيضا على كافة الإدارات والمديريات التعليمية بوضع جداول الامتحانات في المدة المحددة فقط، على أن تنتهي الامتحانات حسب الموعد المحدد، وقبل أن تستهل امتحانات الثانوية العامة، والامتحانات الفنية المتنوعة.

ما هي ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024؟

بعد تعديل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، حددت الوزارة بعض الضوابط التي يجب كافة الطلاب الالتزام بها، وهذه الضوابط تتمثل على النحو التالي:

لا يجب دخول الطالب لجنة الامتحانات بأجهزة المحمول أو أي وسائل ألكترونية أخرى.

الالتزام سرية الأسئلة وحفظها في مكان آمن داخل الإدارات والمدارس التعليمية قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب في اللجان الاختبارات.

الالتزام بعدم الغش وتشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان.

تطبيق قرار 101 رقم 101 لعام 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تطبيق قرار رقم 500 لعام 2014 بهدف تنظيم أعمال مرحلة الامتحانات والحرمان من الغش.

سعود طلاب إلى اللجان الاختبار بصورة منظمة.

التأكد من توفير طفايات الحريق والتأكد من سلامة استخدامها.