الحلقة الخامسة على dmc … مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024 على القناة الناقلة DMC بجودة HD

ارتفعت معدلات البحث من قبل محبي ومتابعي الجزء الأول من مسلسل جعفر العمدة الموسم الأول خلال العام الماضي 2023، للبحث عن موعد مسلسل جعفر الجزء الثاني في رمضان 2024، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل في الجزء الأول، وإعلام محمد رمضان عن توقيع عقد الاتفاق على عرض الجزء الثاني من المسلسل خلال رمضان 2024، لذلك ارتفعت التساؤلات من قبل الجماهير حول موعد عرض المسلسل وما هي القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024

بناء على التساؤلات العديدة من قبل العديد من محبي ومتابعي مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2022، أعلنه محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة اكس أنه لم يتم عرض المسلسل خلال هذا الموسم ولم يشارك في سباق مسلسلات رمضان 2024، وأكد أيضًا أنه لم يتم العرض نتيجة عدم اكتمال السيناريو ورفض المخرج الكبير محمد سامي لبعض عناصر السيناريو، الذي اعترض عليها، وأوضح أن هذا الأمر يتطلب وقت أطول لتعديلات السيناريو واحداث المسلسل حتى يصبح وفق توقعات محبي وجماهير المسلسل، وقال في تصريحاته أنه يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل خلال الموسم القادم رمضان 2025.

القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمده الموسم الثاني

حظي مسلسل جعفر العمده الموسم الاول على قاعدة جماهيرية كبيرة، حققت النجاح الباهر للمسلسل الذي تم عرضه على قناة DMC، التي من المؤكد أن يتم عرض الجزء الثاني عليها، وتعتبر هذه القناة من القنوات الفضائية التي تبث العديد من الأعمال المميزة، لذلك نوضح اليكم تردد قناة DMC على جميع الاقمار الصناعيه:

تردد DMC القمر الصناعي نايل سات القمر الصناعي عرب سات -التردد -الاستقطاب -معامل تصحيح الخطأ _معدل الترميز 13029 رأسي ⅚ 27500 11449 أفقي ¾ 27500

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول رمضان 2023