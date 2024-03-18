“سجلي للحصول على 800 دينار“ .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر anem.dz وشروط التسجيل

تسعى الحكومة الجزائرية للنهوض بالمجتمع الجزائري، لذا قامت الدولة بالإعلان عن منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر، والتي تسعى بها الدولة بالوقوف بجانب الأسرة الجزائرية في ظل إرتفاع الاسعار المبالغ فيه والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحد من البطالة، و بصفه خاصة السيدات التي لا يمتلكن أي مصدر دخل شهري ثابت، ونوضح فيما يلي الشروط والخطوات الواجب إتباعها للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: النقر على منحة المرأة الماكثة في البيت.

ثالثا: يجب تعبئة إلاستمارة المتواجدة بكافه البيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: النقر على الولاية التابعة لها المتقدمة

خامسا: النقر على إرسال.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قامت الهيئة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الاشتراطات التي لابد أن تتوفر في المرأة التي يحق لها التقدم في الطلب للحصول على المنحة.