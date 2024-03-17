“يا بختك هتتوظف“ شروط التقديم في الوظائف الخالية ضمن مبادرة توظيف مصر 2024 والتخصصات المطلوبة

تعمل الدولة جاهدة على الحد من البطالة والرفع من المستوى المعيشي للأفراد و لعيش حياة كريمة للأسرة المصرية وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، لذا قامت وزاره الشباب والرياضة بإتاحة بعض الوظائف للشباب وحديثى التخرج، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر وتم الإعلان عن تلك الوظائف على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشباب والرياضة، ونوضح فيما يلي طريقة التقديم والشروط المطلوبة للوظائف المتاحة.

الشروط المطلوبة للإلتحاق بالعمل

أولا: أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على بكالوريوس في إدارة الإمدادات أو ما يعادلها.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم ذات خبره من سنه إلى ثلاث سنوات.

ثالثا: أن يكون ذات مستوى جيد بالنسبة للغة الإنجليزية.

رابعا: أن لا يتخطى سن المتقدم 30 سنه.

خامسا: موقع العمل في شبرا بالقاهرة.

التخصصات المطلوبة للوظائف الخالية

قامت مجموعة مصر كاسيلت بتحديد بعض التخصصات التي يوجد بها وظائف خاليه نوضحها فيما يلي:

مطلوب أخصائي مشتريات أجنبية وظيفتة كالتالي:

أولا: المتابعة مع الموردين بشكل دائم لحل أي عقبه في المعاملات ويكون على دراية تامة للفواتير.

ثانيا: أن يكون المتقدم يملك ميزة التفاوض في مدة التسليم والخدمة المقدمة من الموردين والسعر المناسب للمنتج.

ثالثا: لابد أن يكون المتقدم يمتلك الخبرة الكافية لتخليص المستندات المطلوبة في الشحن والتواصل الجيد مع الموردين للحصول على الأوراق المطلوبة

رابعا: أن يكون المتقدم هو المسؤول عن إعداد طلبات الشراء للشركة.

المزايا والحقوق والوظائف الخالية

في حالة قبول المتقدمين يوجد العديد من المزايا في تلك الوظائف نوضحها في البيان التالي: