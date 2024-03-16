“شوف بنفسك” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وكيفية تقديم شكوى

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت وقد جاءت عملية البحث بعد ان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع طريقة يمكن من خلالها المواطنين الاستعلام عن معاشهم تيسيرا لهم ومن المفترض أن تتم عملية الصرف في منتصف شهر مارس المقبل ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

قد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 ,عدد من الخطوات البسيطة لكى تتمكن من الاستعلام عن الأسماء في تكافل وكرامة واليكم هذه الشروط:

الدخول أولا على الموقع الإلكتروني ل وزارة التضامن الاجتماعي

النقر على زر استعلام الموجود في الأعلى.

يرجى كتابة الرقم القومى في المكان المخصص لذلك.

الضغط على كلمة استعلام من التبويب المخصص لذلك.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام أمامك على الشاشة إن كان الاسم من المقبولين في برنامج تكافل وكرامة أم لا.

كيفية تقديم شكوى في تكافل وكرامة

يمكن تقديم شكوى في حالة عدم القبول في معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع ما يلي:

الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على زر تقديم شكوى.

كتابة جميع التفاصيل الخاصة بالشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل.

سوف تظهر لك أمامك على الشاشة رقم الشكوى ويجب الاحتفاظ به لحين الحاجة.

تعمل الجهات المعنية إلى فحص الشكوى وحلها.

في ختام هذا المقال نكون قد أوضحنا لكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وكيفية تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة من خلال موقع وزاره التضامن الاجتماعي.