“خلال أيام في رمضان”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وقيمة الحد الأدنى للأجور

يتساءل العديد من العاملين والموظفين في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، بعد أن تم الإعلان عن وجود زيادة جديدة في الحد الأدنى لجميع العاملين والموظفين في كل قطاعات العمل، وتختلف قيمة الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية التي يوجد فيها العامل وبناء عليها يتم تحديدها، لمزيد من المعلومات فى هذا المقال التالي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية للبدء في صرف مستحقات شهر مارس 2024 حيث أن موعد صرف مرتبات شهر مارس جاءت كما يلي:

أول الأيام لصرف المرتبات توافق يوم الخميس 21-3-2024.

اليوم الثاني للصرف يوم الأحد 24-3-2024.

اليوم الثالث للصرف يوم الأثنين 25-3-2024.

اليوم الرابع للصرف يوم الثلاثاء 26-3-2024.

اليوم الخامس للصرف يوافق يوم الأربعاء 27-3-2024.

سلم رواتب الموظفين وفقاً لوزارة المالية

توجد زيادات مالية في الرواتب الشهرية اقرت بها وزارة المالية وفقاً لموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وتكون الرواتب حسب الدرجة الوظيفية كالتالي:

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة الممتازة على رواتب بقيمة 12200 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة العالية على رواتب بقيمة 10200 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على درجة المدير العام على رواتب بقيمة 9200 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة الأولى على رواتب بقيمة 8200 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة الثانية على رواتب بقيمة 8000 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على رواتب بقيمة الدرجة الثالثة على رواتب بقيمة 7500 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة الرابعة على رواتب بقيمة 7000 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة الخامسة على رواتب بقيمة 6500 جنيه.

يحصل الموظفين المقيدين على الدرجة السادسة على رواتب بقيمة 6000 جنيه.

الحد الأدنى لارتفاع الرواتب الشهرية

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن هناك زيادة نقدية في جميع الرواتب الشهرية للموظفين حيث أن كان قراره كما يلي: