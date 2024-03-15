هتقبض الأسبوع المقبل.. صرف مرتبات شهر مارس 2024 فى رمضان بالزيادة الجديدة (أعرف التفاصيل)

موعد قبض شهر مارس 2024، ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة موعد قبض شهر مارس 2024 بعد أن قامت وزاره الماليه المصريه بالتصريح بأن من المقرر البدء في صرف المرتبات لشهر مارس نبهاية الأسبوع القادم، كما قد اعلنت وزاره الماليه ان الحد الادنى في القطاع الحكومي سوف يصبح 6000 جنيه مصري بعد أن كان 3500 جنيه مصري، ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع معنا السطور القليلة المقبلة من هذا المقال.

موعد قبض شهر مارس 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في هذا التوقيت عن موعد قبض شهر مارس لهذا العام 2024، وقد صرحت وزارة المالية عن موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير على أن تكون بداية صرف المرتبات بدءا من يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024، وسوف تستمر مدة الصرف نحو خمسة أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

جدول مواعيد صرف شهر مارس 2024

قد جاء جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لشهر مارس 2024 على النحو التالي:

سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 هو اليوم الأول لصرف المرتبات.

كما سيكون يوم الاحد الموافق 24 مارس 2024 هو اليوم الثاني لصرف المرتبات.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس لعام 2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024 هو اليوم الخامس لصرف المرتبات.

بذلك نكون قد تناولنا في هذا المقال موعد قبض شهر مارس لعام 2024 وجدول مواعيد الصرف لجميع العاملين في الجهاز الحكومي للدولة سواء القطاع الخاص أو العام.