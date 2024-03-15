رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 2024 (التحديث للسعر الآن)

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مقابل الجنيه ، يتساءل الكثير من المواطنين المهتمين بالعملات وخاصة الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية عن سعره امام الجنيه المصري، ويجدر بنا الاشارة ان أسعاره قد شهدت تحولات عديدة خلال الفتره الراهنه، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مقابل الجنيه

قد جاء سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مقابل الجنيه على النحو الآتي:

وصل سعر واحد دولار أمريكي نحو 62.2 جنيه مصري.

وصل سعر 5 دولار أمريكي نحو 320.10 جنيه مصري.

وصل السعر 10 دولار أمريكي نحو 640.60 جنيه مصري.

وصل سعر 25 دولار امريكي نحو 1500.5 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية حيث يتم تحديثه باستمرار نظراً لتغير سعره كل يوم عن اليوم السابق وقد جاءت اسعارها كالآتي:

قد جاء سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة بسعر 48.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع 48.85 جنيه .

كما أعلن المصرف المتحد سعر الدولار للعملاء ليكن سعر الشراء 49.05 جنيه، أما عن سعر البيع 49.15 جنيه.

قد جاء سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي بسعر 48.7 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع 48.8 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.77 جنيه للشراء، أما عن سعر بيعه فقد كان 48.87 جنيه .

في ختام هذا المقال نود ان نكون قد تناولنا في هذا المقال سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مقابل الجنيه