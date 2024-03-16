تردد قناة براعم 2024 علي النايل سات

تم تحديث تردد قناة براعم 2024 على الأنظمة الفضائية حيث تقدم هذه القناة الممتعة لمشاهديها مجموعة من المسلسلات الجذابة، وتعتبر قناة براعم من القنوات المصممة خصيصا للصغار، وذلك بتوفيرها محتوى ترفيهي مثير وجاذب للانتباه، وكذلك بتقديم برامج دينية تساعد الأطفال على فهم دينهم بشكل صحيح، بالإضافة إلى البرامج الثقافية التي تزودهم بمعلومات قيمة، وتحظى بمتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم العربي، تعمل القناة أيضا على زرع القيم الفاضلة والسلوكيات الإيجابية في نفوس الأطفال منذ الصغر، بهدف تنشئة جيل مفيد يساهم في خدمة المجتمع والأفراد

تردد قناة براعم الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة على النحو التالي:

التردد:11098

القمر الصناعي :نايل سات

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:¾

اهمية قناة براعم الجديد

يبحث كثير من الأطفال وأمهاتهم عن التردد الجديد لقناة براعم لسنة 2024 لذا قدمها لكم ترددها علي موقعنا، إذ تقدم القناة مكتبة واسعة من المقاطع الموسيقية التي تبث البهجة في قلوب الصغار وهذه المقاطع والأناشيد التعليمية يترقبها بحماس أطفال العالم العربي، خاصة تلك التي تسهم في تربية الجيل الجديد وتحسين مستواه الذهني، بما في ذلك تطوير مهارات التفكير الإبداعي واكتشاف طرق جديدة للتفكير.