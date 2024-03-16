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تردد قناة إم بي سي 3 الجديد علي النايل سات والعرب سات
لمعرفة تردد قناة إم بي سي 3 الجديد فاليكم هذا المقال ،قناة إم بي سي 3 هي قناة فضائية تابعة لشبكة تلفزيون الشرق الأوسط، حيث انطلقت في الثامن من شهر ديسمبر عام 2004 تشتهر القناة بعرضها لعدد من الأنميشن والمسلسلات الكرتونية للغة العربية كمثل يوغي و ابطال النينجا وغيرها، إضافةً إلى المسلسلات المترجمة كذاتس سو رايفن وهانا مونتانا كما تقوم القناة بإنتاج عدة برامج ترفيهية وتعليمية ذاتية مثل برنامج قولو لي كيف وعيش سفاري.
تردد قناة mbc3 عبر القمر الصناعي عرب سات
معدل الترميز بدر :4/6
التردد: 11270
الاستقطاب عمودي :27500
معدل الترميز: V 27500
تردد قناة mbc3 على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة : 11559
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز :27500
مقدمين البرامج علي قناة ام بي سي 3
تضم إذاعة القناة فريق من المذيعين يشمل:
دانية شافعي، عزة زعرور، أصالة كامل، ومهند بخيت
- بدأت قناة أم بي سي 3 بثها الأول في الثامن من شهر ديسمبر لعام 2004 خلال الأشهر الأولى للقناة، لم تكن البث يستمر طوال الليل، بل كان يتم استبدال الرسوم المتحركة بأغاني وبصورة شعار القناة وهو نائم كانت دانية شافعي أول مذيعة في قناة أم بي سي 3 ومع حلول صيف عام 2005، انضم حسن عبد الله إلى الفريق كمذيع جديد بعد مرور ثلاث سنوات، قررت القناة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثالثة بشكل مميز، مما أدى إلى إضافة عزة زعرور كمذيعة ثالثة للقناة وفي بدايات عام 2012، جاءت أصالة كامل لتنضم إلى فريق المذيعين، تلاها مهند بخيت الذي انضم كذلك إلى الفريق عقب بث قناة إم بي سي 3 لمسلسل يوغي في أوائل تأسيسها، شهدت القناة ازديادا في شعبيتها، لتصبح المنافس الرئيسي لقناة سبيستون،الرائدة في عرض مسلسلات الكارتون بتقديمها مجموعة متنوعة ومتجددة من الأعمال الكرتونية بشكل متتالي وإذاعتها للموسم الثاني من يوغي، اكتسبت إم بي سي 3 شهرة واسعة في الشرق الأوسط
- وكان اهتمام القناة والاستماع لآراء المشاهدين واقتراحاتهم عاملا مؤثرا في شعبيتها أيضا أطلقت القناة أول برنامج واقعي لها في العام 2005، والذي يحمل اسم عيش سفاري تميزت القناة ببرامجها المخصصة للفتيات وفقرات التشويق، وغيرت تصميم الأستوديو وديكوره في أوقات معينة كشهر رمضان، وموسم الدراسة، وذكرى تأسيس القناة، وغالبا تجري هذه التغييرات سنويا.