خلي الاولاد يتسلو وهما قاعدين.. تردد قناة كوجي للاطفال الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة كوجي واحدة من أفضل القنوات التي يبحث عنها الأهالي لأطفالهم لما تقدمه من محتوى مفيد وتربوي، وإقبال الآباء والأمهات وارتفاع نسب المشاهدة جعل القناة تسعى لتطوير جودتها ودقتها لجذب المزيد من الأطفال وتحقيق مشاهدات أعلى، وقد ظهر ذلك من خلال رغبة جمهور المشاهدين في معرفة التردد الجديد لقناة كوجي.

تردد قناة كوجي للاطفال على النايل سات

التردد الجديد لقناة كوجي زاد من قوتها ووضوح الصوت وجودتها.

التردد الجديد للقناة هو: 11636.

لـ معدل الترميز فهو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة كوجي

بإجراءات سهلة، من الممكن أن تدخلي إلى طفلكِ الفرحة والمرح دون الاضطرار إلى مساندة خبراء، فقط اتبعي الإرشادات كما هي موضحة في النقاط التالية.

عبر جهاز التحكم الذي يخص الاستقبال، حدد رمز الموافقة.

ستظهر لك قائمة، قم باختيار الإعدادات من بين الخيارات المتاحة، والتي تتيح لك إمكانية البحث داخل القناة.

قم بتحديد خيار إضافة تردد جديد، ثم اختر القمر الصناعي نايل سات من القائمة.

قم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالقناة بما في ذلك معدل الترميز، الاستقطاب، وغيرها من البيانات المرتبطة.

قم بالنقر على خيار البحث ليستطيع القمر الصناعي تحديد الموقع واكتشاف القناة.

بعد ذلك، قم بالضغط على خيار الحفظ، وإثر ذلك سوف تلاحظ أن القناة قد تم تثبيتها بنجاح على الجهاز الخاص بك.

أهم برامج قناة كوجي للأطفال

تقدِم قناة كوجي مجموعة متنوعة من الفقرات والبرامج المخصصة للأطفال والتي تبث طوال اليوم عبر قمر النايل سات.