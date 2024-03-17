اتفضل يا كبير الخريطة الجديدة..تحديث جاتا 5 الأخير شهر مارس 2024 وطريقة فتح العربيات المطورة

تحديث جاتا 5 الأخير الذي قامت الشركة المنتجة للعبة بالإعلان عنه، حيث أصدرت الشركة تحديثات جديدة في اللعبة بالإضافة إلى إجراء العديد من التعديلات للأخطاء التي كانت موجودة في اللعبة كما عملت الشركة على تحسين الأداء للشبكة في اللعبة، بالإضافة إلى الحرص على إيقاف الغش الذي يحدث من بعض اللاعبين.

تحديث جاتا 5 الأخير

تحرص الشركة المنتجة على تحديث اللعبة من فترة إلى أخرى من أجل جذب محبي الألعاب الإلكترونية إليها، وتكون طريقة تنزيل اللعبة من خلال الخطوات التالية:

التنزيل من موقع Rockstar لعبة جاتا 5.

اختيار الإصدار الحديث الذي يناسب جهازك، بالإضافة إلى النسخة التي تتوافق مع الجهاز.

التحميل من متجر جوجل بلاي لعبة جاتا 5.

بعد النقر على تنزيل، يلزم تثبيت اللعبة.

يمكن اللعب دون الاضطرار إلى التسجيل في اللعبة.

تحديثات لعبة جاتا 5 الأخير

قامت الشركة المنتجة للعبة بإضافة العديد من المهام والتحديثات الجديدة، وتكون المهام المضافة التي من المتوقع أن تكون في الإصدار الحديث كما يلي: