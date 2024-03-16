ROCKSTAR تقرر تحديث موعد صدور جاتا 6 Grand Thift Auto ..تعرف على الموعد الجديد

تحديث موعد صدور جاتا 6 الذي أعلنت عنه الشركة المنتجة للعبة، حيث من المتوقع أن يصدر التحديث في الربع الثاني من عام 2024 وقامت الشركة بإصدار بعد التسريبات عن التعديلات الجديدة بالإضافة إلى أن الشركة تتوقع أن أرباح ضخمة عند إصدار التحديث، كما أن التحديثات الجديدة سيكون بها بطلين ذكر وأنثى وأيضًا مهام جديدة والعديد من الأمور الأخرى.

تحديث موعد صدور جاتا 6

تعتبر اللعبة أحد أشهر الألعاب التي يفضلها عدد كبير من محبي الألعاب الإلكترونية، ويمكن تحميل اللعبة بسهولة حيث أن الشركة وفرتها على جميع أنواع الأجهزة مثل الكمبيوتر أو الأندرويد والآيفون، وتكون خطوات التنزيل كما يلي:

التوجه إلى موقع Rockstar واختيار تنزيل لعبة جاتا 6.

اختيار الإصدار الحديث، بالإضافة إلى النسخة التي تناسب الجهاز الذي سيتم التنزيل إليه.

تنزيل اللعبة يكون مجاني ولا يتم دفع أي رسوم مقابل التنزيل.

تسريبات الإصدار الجديد من لعبة GTA 6

يبحث العديد من الأشخاص المحبين للعبة GTA 6 عن التسريبات التي تخص الإصدار الجديد للعبة، وتكون تفاصيل هذه التسريبات كما يلي: