ريحي دماغك ونزليها.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأفضل جودة

كراميش ترمز لقناة السعادة، استقبل تردد قناة كراميش الحديث لعام 2024 بأعلى جودة حملها الآن واسعد أطفالك بها تحرص العديد من الأمهات على تحديث تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024 مع حلول السنة الجديدة، من أجل الحصول على بث البرامج بشكل واضح وباشارة قوية بدون انقطاعات، إذ تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية المجانية التي توجه محتواها للأطفال ابتداء من عمر السنتين وما فوق، تقدم مواد ترفيهية تعليمية بطريقة مبتكرة تستهوي الصغار وتعزز اهتمامهم وتركيزهم وللحصول على هذا التردد الجديد، ينبغي متابعة المعلومات التي نقدمها في موضوعنا.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي تخطف الأنظار وتستحوذ على حصة كبيرة من زمن المتابعة التلفزيونية في المنازل، إذ تقدم للصغار محتويات تعليمية وموجهة تساهم في رفع السمات الإيجابية لديهم، فضلا عن أنها تمنحهم الأجواء المرحة من خلال مجموعة من الأغاني والأناشيد ذات الرسائل القيمة ولها تردد خاص سنقوم بذكر معلومات التردد لاحقا.

تردد قناة كراميش على النايل سات

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V

التردد الجديد لقناة كراميش 2024 عرب سات

يمكن إعداد أجهزة الاستقبال التي تمتلكونها بواسطة استخدام الإحداثيات الموفرة لكم لضمان استقبال إشارات البث التلفزيوني بجودة عالية وصورة واضحة، وذلك بدون الحاجة إلى أي مصاريف إضافية.

التردد: 11390.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V

