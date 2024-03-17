حضريه يا ست الكل .. طريقة عمل عسل شربات الكنافة في البيت في أقل من 10 دقايق

طريقة عمل عسل شربات الكنافة؛ تعتبر شربات الكنافة واحدة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وهي سهلة جدا ويمكن اعدادها في بضع دقائق، ولكن رغما عن ذلك فالكثير من الأفراد لا يستطيعون تحضيرها ويفشلون في اعدادها وتكون خفيفة القوام أو ثقيلة أكثر من اللازم، ولهذا سوف نقوم في هذا المقال بالتعرف على طريقة اعداد شربات الكنافة بشكل سهل.

طريقة عمل عسل شربات الكنافة

هناك الكثير من طرق تحضير شربات الكنافة، ولكن سوف نتعرف في هذه الفقرة على أكثر الطرق نجاحا، وهي:

نحضر كوب ونصف كوب من السكر.

بالإضافة إلى كوب ونصف من الماء.

عصير واحد ليمونة.

أقل من نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير شربات الكنافة كالتالي:

نقوم بإضافة كمية الماء في إناء على النار ونضيف لها كمية السكر، نقوم بالتقليب بشكل مستمر حتى تمام الذوبان.

ننتظر حتى تغلي المكونات، من ثم نقوم بعصر الليمون ونستمر بالتقليب

من ثم نقوم بإضافة الفانيليا للخليط السابق مع استمرار التقليب حتى تمام الاندماج.

نترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي، من ثم نقوم برفعه من على النار.

ونترك الشربات حتى يبرد، من ثم نقوم باستخدامها.

نصائح لضبط قوام الشربات

في كثير من الأحيان تفشل السيدات في إعداد شربات الكنافة أو البسبوسة، أو غيرها من الحلويات، وذلك لأن طريقة التحضير رغم سهولتها إلا أن اي خطأ فيها قد يؤدي لعدم ضبط قوام الشربات، ولهذا يجب التأكد من وضع المعايير بكميات مظبوطة، بالإضافة إلى التأكد من التقليب الجيد، وعدم رفع مستوى النار.