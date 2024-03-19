افتــحــ حالا اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة || اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وزارة العمل كافة مدن العراق

يترقب عدد كبير من المواطنين بالعراق اصدار اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اقتراب الاعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين خلال الايام المقبلة، كما أتاحت الوزارة الفرصة للاستعلام عن اسماء المقبولين عبر منصة مظلتي بكل سهولة، ويهدف هذا البرنامج الي تخفيف الاعباء المالية عن الاسر خاصة في الظروف الاقتصادية حيث توفر الحكومة لهم الدعم المادي لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الاساسية، ونقدم اليكم خلال سطور المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه سيتم صرف اربع دفعات فقط خلال عام 2024، وحتي الآن لم يصدر موعد رسمي لتحديد المستفدين من الوجبة القادمة حيث تقوم الجهات المعنية في الوقت الحالي بمراجعة طلبات المواطنين ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة، والسبب في تأخر إصدار النتيجة هو عدم وجود ميزانية خاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية ولكن سيتم توفيرها لهذه الدفعة والدفعات القادمة، وتستهدف الوجبة السابعة الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل لتحسين ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة لهذه الفئات.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

تتلقي الحكومة يوميا آلاف الطلبات الخاصة بالمواطنين ويستغرق مراجعتها وفحصها وقتا طويلا، ولكي تضمن الحكومة وصول الدعم الي المستحقين فقد وضعت عدة شروط لكي تحصل على راتب الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ويقيم داخل حدود العراق بصفة دائمة.

يلزم ألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

عدم تلقي المتقدم اي راتب للدعم من البرامج التي تقدم دعم مادي وتكون تابعة للحكومة.

عدم امتلاك اصول عقارية او حساب بنكي ضخم او ممتلكات ذات قيمة عالية.

عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد والا سوف يتم رفض الطلب.

تقديم جميع الوثائق والاوراق المطلوبة والتي تثبت استحقاق الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين معرفة اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة وذلك من خلال منصة مظلتي في خطوات بسيطة كما يلي: