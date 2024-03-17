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“أشهى الأكلات” طريقة عمل أكلات متنوعة باللحمة في شهر رمضان.. إعداد اللحمة المسلوقة والمشوية بطرق سهلة
طريقة عمل أكلات متنوعة باللحمة في شهر رمضان
تحرص السيدات على تقديم مجموعة متنوعة من الوصفات التي تتميز بدمج اللحوم في وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المعظم، ولضمان وجبة متكاملة العناصر الغذائية، إليكم بعض الأفكار المبتكرة لإعداد أطباق اللحوم التي تساعد على تجديد الطاقة وتعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات الصيام:
- لحم مشوي مع الخضروات: وهي وجبة متوازنة تجمع بين البروتين العالي والألياف الغنية من الخضروات.
- طاجن ورق العنب باللحم: وجبة تقليدية تعبق بالنكهات الشرقية.
- كفتة مشوية على الفحم: وتتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية.
- ستيك اللحم مع البطاطس المهروسة: طبق غني ومشبع يضمن الشعور بالرضا والشبع.
- لحم مشوي مع الأرز: طبق كلاسيكي يوفر الطاقة والدفء للجسم.
كيفية إعداد المسلوقة في رمضان
تُعد اللحوم من المكونات الأساسية التي تُثري مائدة الإفطار في رمضان بفوائدها الصحية المتعددة، حيث تحتوي على بروتينات ومعادن مهمة مثل الحديد، حيث تسعى الكثير من الأمهات لتحضيرها بأشهى الطرق لإسعاد أفراد الأسرة، ونُقدم لكم الآن طريقة تحضير اللحمة المسلوقة في رمضان، وذلك كما يلي
- أولا اختاري قدرًا بحجم مناسب.
- ثم املئي القدر بالماء حتى منتصفه.
- بعدها أضيفي البهارات والملح حسب الرغبة.
- واتركي الماء حتى يغلي.
- ثم ضعي اللحم في القدر واتركيه حتى ينضج.
طريقة تحضير اللحمة المشوية في شهر رمضان
يُمكن إعداد وتحضير اللحمة المشوية في شهر رمضان من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا جهزي شواية صغيرة.
- بعد ذلك قومي ببل اللحم بالبصل والفلفل والطماطم والبهارات والملح.
- ثم ضعي اللحم على الشواية.
- وانتظري حتى ينضج اللحم جيدًا.