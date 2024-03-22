“10 شفرات سحرية“ شفرات جاتا GTA الجديدة أحدث إصدار لمنح اللاعب قوى مذهلة

تعتبر لعبة جاتا واحدة من الألعاب التي يلعبها الجميع، فهي نجحت في تجميع أكبر عدد من اللاعبين من مختلف الدول ومختلف الأعمار منذ أن تم إطلاقها، تعتمد اللعبة على العمليات الإجرامية والسهرات الليلية ولكن الجدير بالذكر أنه تم تطوير اللعبة ليتم عقوبة الأشخاص الذي يقوموا بأفعال غير قانونية، يمكنك اللعب بشكل فردي أو جماعي، وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا شفرات جاتا والتي تمنح الكثير من الأشياء.

شفرات جاتا

يوجد الكثير من الشفرات التي يمكنك استخدامها من أجل الحصول على أسلحة ومعدات متنوعة منها:

شفرة thugstools والتي تمنح اللاعب أسلحة.

شفرة professionaltools وهي تعطي اللاعب أسلحة صاروخية.

شفرة aspirine وهي تساعد اللاعب في الحصول على الصحة.

شفرة hesoyam وهي تقوم بتوفير كل من الصحة والمال والدرع للاعب.

شفرة wanrltw وهي توفر للاعب عدد لانهائي من الزخيرة.

شفرة lfgmhal والتي يمكن من خلالها الحصول على القفزة المميتة.

شفرة stilllikedressingup والتي تساعد اللاعب في تغيير لون البشرة الخاصة به.

شفرة bsxsggc والتي يمكن من خلالها الحصول على الضربة القوية

شفرة fannymagnet والتي تجعل الكثير يريد الركوب معك.

شفرة youwonttakemealive وهي تعمل على جلب الشرطة.

شفرة xjvsnaj والتي تعمل على جعل الأجواء ظلام.

شفرة icanttakeitanymore والتي تساعد اللاعب على الانتحار.

شفرة rubbishcar وهي تمنح اللاعب سيارة قمامة.

شفرات جراند ثيفت أوتو

شفرة ourgodgivenrighttobeararms والتي تجعل الجميع لديه سلاح.

شفرة bigbang والتي تساعد اللاعب في تفجير المركبات.

شفرة booooooring والتي تجعل كل شيء بطيء.