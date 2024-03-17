رقم كبير مش قليل!.. زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة + تمديد سن المعاش لـ 65 سنة

تتزايد الأسئلة حول مكافأة نهاية الخدمة خاصة مع تداول أنباء عن تعديلات وزيادات محتملة في القانون المنظم لها، حيث تشير المعلومات الواردة من مصادر حكومية إلى أن هذا العام قد يشهد تعديلات إيجابية المتقاعدين، وذلك جاء وفقا لإعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن هذا الأمر والتي من المتوقع أن يغير من حياة الكثير من الأشخاص كون هناك زيادة مقررة على مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة

في ضوء زيادة معدلات البحث حول كافة التفاصيل التي تخص مكافأة نهاية الخدمة فلا بد من أن يكون لدى الباحث الدراية الكافية بكون زيادة مكافأة الخدمة نهاية الخدمة عادة ما يتم تحديدها تبعا للقانون المنظم لها وهو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا سيما أن مكافأة نهاية الخدمة سوف يتم حسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية قضاها الموظف داخل وظيفته، بمعنى أن كل سنة قد انتهت وقضاها الموظف في الخدمة يقابلها أجر شهر عن هذه السنة.

جدول المعاشات بعد قرار مد المعاش

كشفت الساحة البحثية عن معدلات بحثية مرتفعة من قبل المواطنين الراغبين في معرفة جدول المعاشات المقرر العمل به بعد قرار مد المعاش حتى سن 65 عاما وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع معدلات البحث حول كافة التفاصيل التي تخص مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تم أخذ القرار بصرفها بداية من شهر مارس الجاري لعام 2024.

على أن يتلخص جدول صرف المعاشات على هذا النحو التالي