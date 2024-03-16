“هتضحك من قلبك“ مواعيد عرض مسلسل شباب البومب والقنوات الناقلة رمضان 2024.. استمتع بالكوميديا السعودية

يعتبر مسلسل شباب البومب الموسم الثاني عشر واحد من أبرز الأعمال التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك، وهو من الأعمال الكوميدي السعودية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا القنوات الناقلة لعرض المسلسل وقصة المسلسل والأشخاص الذين شاركوا في المسلسل.

مسلسل شباب البومب

تم إطلاق المسلسل لأول مرة في عام 2012 ميلاديا وهو يعتبر واحد من المسلسلات الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والذي ساعد في إطلاق أكثر من موسم هو النجاح الذي يحققه المواسم السابقة يتناول المسلسل قصص الشباب وكيف يتم حلها، ووفقا لما صرح عنه فيصل العيسى أن الإقبال على الموسم الجديد كبير وذلك يشعر الجميع بالسعادة.

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب

يتم عرض المسلسل على قناة روتانا الخليجية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يتم عرضه في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويعرض أيضا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بالإضافة إلى أنه يتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد أيضا الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة، كما أنه يعرض مرة أخرى في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

أبطال مسلسل شباب البومب

المسلسل من إخراج المبدع اشرف العبادي، كما أنه يشارك في المسلسل باقة متميزة من الممثلين المعروفين وهم: