يا ويلك يالي هتغش في الامتحان .. عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
قامت الوزارة بالتحذير عن عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 القانونية، التي فرض القانون رقم 205 على كل من روق أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو نشرها أو من طبعها أو قام بالشروع بالتسريب بأي وسيلة، تنطبق عليه العقوبات التي جاءت كالتالي:
- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200,000 جنيه.
- عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات ومن المقرر أن لا تقل عن سنتين.
- أما عن عقوبة الشروع في ارتكاب تسريب امتحانات الثانوية العامة أو أي مرحلة تعليمية أخرى سواء كانت ابتدائية أو إعدادية ينطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 12 شهرا، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنية.
- يعاقب أيضا الطالب من تأدية اختبارات الترم الأول والترم الثاني في كافة المواد الدراسية، مما يؤدي إلى إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
- كما يحرم أيضا الطالب من أداء اختبارات المواد الضرورية للمعادلة للفصلين الدراسيين.
عقوبة حيازة الهواتف المحمولة داخل لجنة اختبارات الثانوية العامة 2024
أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بكافة المراحل الدراسية الإعدادية والإعدادية ، وخاصة الثانوية، أن المادة الثانية من القانون نصت على أن كل من حاز على الهواتف المحمولة أو غيرها من من أجهزه الإرسال والاستقبال داخل لجنة الاختبارات بهدف تسريب الاختبار والامتحان يعاقب عن طريق دفع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 100ألف جنية.
ومن الأفعال التي يعاقب عليها القانون طبع الأسئلة أو الأجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة أو نشرها أو إذاعتها أو الترويج لها بأي وسيلة، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 الأجنبية
وفي حالة الغش أو تسريب أي من الامتحانات الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وذلك طبقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.