القمح هيرخص يا جدعان.. الحكومة تقرر هذا هو سعر إردب القمح 2024

هناك عدد كبير جدا من المواطنين المهتمين بشكل فعلي سعر إردب القمح بالأخص لهذا العام 2024، ولكن يتصدى هنا بعض الأقاويل الحديثة لمحصول الزراعي القمح، والتي يمتد بشكل كبير جدا على جوانب الحياة بشكل عام.

سعر إردب القمح في مصر 2024

إردب القمح قد وصل إلى 150 كيلو جرام مع توفير مساحة متميزة من القطاع الزراعي ومساند لجميع الفلاحين في زراعة هذه المحاصيل، وفي سياق آخر أطلق مجلس وزراء بتحديد السعر التي يكون قدره 1600 جنيه للأردب الواحد، ولكن هناك بعض القرارات التي يتفضل أن نقوم باتخاذها بهدف تعزيز العدالة على الجميع وتوفير الدعم المالي لكافة المزارعين بكافة محافظات مصر حتى نشجعهم من تحسين الاقتصاد وتعزيزه.

مساحة الأراضي المزروعة قمح في مصر 2024

وزارة الزراعة دائما عملت على السعي المستمر لتوسيع الخطة الاستراتيجية المساحة الزراعية في مصر والأهمية المتزايدة لاهتمام جميع المواطنين في الآونة الأخيرة باستهداف الموسم الزراعة، والتي يقارب إلى 4 ملايين فدان، وذلك مقارنة بالعامة الماضي 2023 / 2022، والتي كان قيمة الفدان في هذا الموسم يصل إلى 3.4 ملايين فدان

ولهذا السبب عمله الحكومة في هذا العام 2024 بمجهودها الاستراتيجي العظيم على توفير القطاع الحيوي وزيادة اقتصاد الدولة، مما ساهمت أيضا في توفير كم كبير من الأمن الغذائي بشكل مستديم، وتوفير الاكتفاء الذاتي مما حققت الاستدامة مقارنة بجميع الأعوام السابقة مع وجود تطور متزايد.