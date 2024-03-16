كل أفلام الكرتون الجديده هنا.. تردد قناة سمسم الجديد شغليها 24 ساعة لأطفالك الشاطرين

نلاحظ إن عددا كبيرا جدا من الأشخاص يقومون بالبحث فيها الآونة الأخيرة على قناة سمسم، وهي من القنوات الأشهر على الإطلاق في تقديم محتوى يستهدف حياة عددا كبيرا جدا من الأطفال محتوى فريدا من بعض البرامج المتنوعة، وباقة من الأغاني الهادفة التي تسعى القناة دائما على تقديمها بشكل متميز، كما أن القناة تساعد أيضا على تعزيز وتقوية القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى الطفل، بل إنها تساعد على توفير القيم الحميدة التي يستفاد منها الطفل استفادة كليا

تردد قناة سمسم للأطفال 2024

قناة سمسم هي قناة الهادفة المتميزة التي يستفاد منها عدد كبير جدا من الأطفال، كما أن هذه القناة لديها دراية كافية بجميع أنواع المعلومات التي يستفاد منها الأطفال جميعا، لهذا السبب تردد القناة يكون وفقا لما يلي:

تردد القناة : 11483.

معامل الترميز : 27500.

اتجاه الاستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة سمسم الجديد 2024 على عرب سات

يُمكن استقبال تردد قناة سمسم الجديد على عرب سات من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11843.

معدل الصحيح: 4/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

خصائص ومميزات قناة سمسم للأطفال

قناة سمسم هي قناة شهيرة جدا في عالم الأطفال، كما أنها هذه القناة لديها كم وفير جدا من المميزات التي تستهدف حياة الأطفال في جميع الأعمار المختلفة، ومن أهم مميزاتها كل ما يلي: