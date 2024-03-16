تم التحديد رسميا.. تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤ بالزيادة الجديدة 15% – الحق شوف حسابك

يقوم العديد من أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لحوالي 11 مليون مواطن بالبحث بشكل مستمر عن موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤، كذلك أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد قامت بالإعلان عن هذا الموعد بشكل رسمي وأيضا نوهت عن القيمة المتعلقة بالرواتب عقب الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تم صرفها بدءا من الشهر الجاري من مارس 2024، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف المعاشات للشهر القادم من أبريل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

بينت الهيئة موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، وقالت إنه سيتم الصرف في اليوم الأول من أبريل 2024م، وبينت أنه بإمكانك أن تستعلم عن معاشات شهر أبريل باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية كتابة اسم المستخدم بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة إدخال رمز المرور بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة النقر على أيقونة استعلام عن قيمة المعاش.

الخطوة الخامسة كتابة جميع البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

زيادة المعاشات 2024

الفترة التي مضت قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنويه عن مجموعة قرارات من ضمنها زيادة المعاشات بمعدل 15% وبالفعل تم صرف المعاشات الخاصة بالشهر الجاري 2024 بالزيادة وفيما يلي المعاشات بعد تطبيقها:

من يحصل على 1300 جنيه مصري يبلغ المعاش الخاص به حتى 1495 جنيه مصري.

كذلك من يحصل على 1500 جنيه مصري يبلغ المعاش الخاص به حتى 1725 جنيه مصري.

هذا بجانب أن من يحصل على معاش 2000 جنيه مصري يحصل على حوالي 2300 جنيه مصري.

كما أنه من يحصل على حوالي 2500 جنيه مصري يحصل على حوالي 2875 جنيه مصري.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل

-ماكينات ATM المختلفة والخاصة بعدد من البنوك المصرية.

-عن طريق بنك ناصر والذي يعتبر واحد من البنوك الاجتماعية في مصر.

-من خلال مكاتب البريد المختلفة والتي توجد في جميع المحافظات.

-المحافظ التي تكون تابعة إلى مختلف شركات المحمول.

-الشركات الخاصة بالعمليات النقدية الإلكترونية المختلفة مثل أمان ومصاري.

-الفروع الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.