“هتقبض قبل العيد 1495“ حقيقة تبكير صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة

معاشات شهر أبريل 2024 يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل عن حقيقة تبكير الدولة لقبض معاشات شهر أبريل 2024 وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك 1445 وأيضا لمعرفة الزيادة التى أقرتها الدوله وتم تطبيقها مؤخرا وهي بنسبه 15%، جدير بالذكر أن موعد صرف المعاشات أول كل شهر ميلادي وذلك طبقا للقانون الهيئه العامه للمعاشات الإجتماعية.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

إنتشرت مؤخرا إشاعات عبر مواقع التواصل عن نية الحكومة لتبكير موعد صرف معاشات 2023، لكن الهيئه القومية للمعاشات لم تتطرق لتلك الاشاعة فعلى الأرجح سيكون ميعاد صرف المعاشات هو الميعاد الطبيعي من كل شهر وهو يوم 1 ابريل 2024 ولمده 5 أيام.

زيادة المعاشات 2024

بعد أن قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة على زيادة المعاشات وذلك للرفع من مستوى المعيشي للأسرة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبه التي تمر بها البلاد ومن أجل عيش حياة كريمة، لذا قررت الدولة زيادة نسبة المعاشات بنسبه تقدر 15% من القيمة الأساسية للمعاش وتبلغ القيمة الإجمالية لنسبه الزيادة التى أقرتها الدوله حوالى 74 مليار جنيه مصري، في حين استفاد من تلك الزياده أكثر من 11.5 مليون مواطن والتي تم صرفها من شهر مارس الماضي ونوضح فيما يلي قيمه الزيادة للمعاشات: