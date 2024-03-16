ابحث عن اسمك هنا.. جميع أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024 من موقع وزارة التربية العراقية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024، ومن ثم فإن تعيينات وزارة التربية العراقية ضرورية للغاية، وذلك لأنها تساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة الكوادر التعليمية العراقية، وذلك يؤدي إلى زيادة جودة العملية التعليمية، كما أنها تساعد في تلبية الإحتياجات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بتغطية العجز في المعلمين في العديد من التخصصات، كما أن هذه التعيينات تنعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة أوراق المتقدمين، ومن ثم يمكنك الإستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

ومن ثم الضغط على مسابقة وزارة التربية 2024.

ثم بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك بدقة، وذلك في الخانات المتاحة أمامك.

وكذلك أيضًا قم باختيار المحافظة التابع لها.

بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة التخرج، وغيرها من الأوراق التي أعلنت عنها الوزارة.

وكذلك أيضًا إرفاق صورة بطاقة الهوية، وبطاقة السكن.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

يجب الإنتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة أمامك.

المستندات المطلوبة في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وضحت وزارة التربية العراقية عن المستندات اللازمة في تعيينات الوزارة، ومن هذه الأوراق ما يلي:

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

وكذلك أيضًا صورة شهادة التخرج، والمؤهل.

بالإضافة إلى إحضار صحيفة الحالة الجنائية.

وكذلك أيضًا شهادة الخدمة العامة للإناث وشهادة الخدمة العسكرية للذكور.

كما يجب إحضار شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية

تضمنت المعايير الأساسية للإلتحاق بالفرص الوظيفية في وزارة التعليم العراقية ما يأتي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ومقيماً بصفة دائمة في العراق.

على أن يكون قد حصل على شهادة جامعية تؤهله لشغل الوظائف التي تعلنها الوزارة، وأن يتمتع بخبرة ملائمة في حقل التعليم أو التخصص المطلوب.

كما يجب أن ينجح في كل الاختبارات التي تجريها الوزارة للمتقدمين.

اعلان دفعات التعيين في العراق

يجب الإعلان عن الفئات الأخرى من المتقدمين في أرجاء المحافظات العراقية المختلفة، لتتاح لهم الفرصة في خوض تجربة التعليم في المؤسسات التعليمية العراقية، من مدارس وجامعات، كما تبدي وزارة التربية في العراق اهتمامها بالمساهمة في تقليل البطالة بشكل ملحوظ وتوفير فرص عمل لكل الراغبين في الانضمام إلى سوق العمل.