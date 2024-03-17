{بالفيــــدـــو} اعزمي حماتك وابهريها..طريقة عمل بط بالبصل المحمر ويا سلام لو متقطع عليه كبد وقوانص..يالهوي ع الحلاوة

طريقة عمل بط بالبصل، تبدأ ربات البيوت رحلة البحث عن طرق لتحضير وإعداد اشهى الوجبات في شهر رمضان المبارك، حيث إنه بعد صيام يوم طويل يترقب الأبناء طاولة مليئة بالأكلات المتنوعة والمفضلة لديهم، ومن ضمن ما تبحث عنه الامهات هو طريقة عمل البط بالبصل، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة الاعداد المكونات بالتفصيل.

طريقة عمل بط بالبصل

نقدم في هذه الفقرة المكونات المطلوبة لإعداد البط بالبصل، وهي كالتالي:

بطة كاملة وزن 2 كيلو أو اكثر حسب الرغبة.

عدد اربع بصلات.

3/4 كوب من الزبيب هذه الخطوة اختيارى.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

حبهان، وورق لورا، مستكة، نصف ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة تحضير البط المحشو بالبصل

طريقة تحضير البطة كالتالي:

نقوم بتنظيف البط بالماء والملح بشكل جيد من الداخل والخارج.

نفرم البصل ونضع عليه كلا من الملح والفلفل الاسود والبهارات المتنوعة، والزبيب والكمون ونقوم بتقليبهم معا.

نقوم بحشو البطة بالخلطة السابقة من الداخل، ونقوم بقفلها بشكل جيد من عند الرقبة ومن الأسفل بخيط لكي لا يخرج الحشو منها أثناء الطهو.

نضع البطة فى وعاء عميق ونضع فوقها الماء إلى أن يتم تغطيتها ونضيف الملح والفلفل الأسود بالإضافة إلى ورقتين لورا.