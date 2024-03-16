“LINK مباشر”.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة للحجز

أعلنت مديرية شؤون البطاقات الوطنية في العراق عن مجموعة من الإجراءات الهامة بشأن حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية، وقد أوضحت أنه يجب على المواطنين قبل استخراج البطاقات الخاصة بهم أو حتى القيام بتحديث البيانات الشخصية مراعاة الإلمام بالتفاصيل، وتتمثل هذه الإجراءات في خدمة المديرية الجديدة وهي الحجز الإلكتروني المسبق للخدمة وهذا من أجل التسهيل على المواطنين وتنظيم عملية الحجز.

كيفية حجز البطاقة الوطنية بالعراق

مع العام الجديد قامت الوزارة بإصدار قرار يفيد أنه يجب الحجز المسبق للبطاقة الوطنية وأوضحت أنه من لن يلتزم بالقرار فلن يحصل على البطاقة الخاصة به وهذا ينطبق على الأفراد الذين يستخرجون البطاقة لأول مرة أو على من يقومون بتحديث البيانات، ونظرا لكون هذا الإجراء جديد فإنه يلزم إتباع الخطوات التالية لذلك:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

انقر على أيقونة عملية الحجز الإلكتروني.

اضغط على تحديد نوع الحجز.

قم بتدوين كافة البيانات والمعلومات التي تطلب منك مثل الاسم رباعي واسم المحافظة والمركز وغيرها.

حدد الوقت الذي يناسبك وأيضًا التاريخ.

ادخل معلومات التواصل مثل رقم الهاتف والبريد.

قم بمراجعة الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

في النهاية قم بتأكيد عملية حجز الموعد.

شروط حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024