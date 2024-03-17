“فاضل 4 أيام وهتقبض“ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. احسب مرتبك

بعد التصريحات التي أدلى بها السيد محمد معيط وزير المالية المصري بخصوص صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لذا ينتظر الكثير من المواطنين الميعاد الخاص بصرف المرتبات لشهر مارس لأنها تضم العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

جدول زيادة المرتبات 2024

قامت الحكومة المصرية بإقرار الزيادة المقررة في الحافز الإضافي في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومع حلول شهر رمضان المعظم ونبين فيما يلي الجدول الخاص بالزيادة:

أولا: 900 جنية زيادة في مرتبات مارس 2024 للعاملين بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ثانيا: 850 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة العليا.

ثالثا: 800 جنية الزيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بدرجة مدير عام.

رابعا: 750 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الأولى.

خامسا: 700 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الثانية.

سادسا: 650 جنية الزيادة في مرتبات شهر مارس 2024 بالعاملين بالدرجة الثالثة.

سابعا: 600 جنيه زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة الرابعة.

ثامنا: 550 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 22024 للعاملين بالدرجة الخامسة.

تاسعا: 500 جنية زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدرجة السادسة.

تفاصيل زيادة مرتبات شهر مارس 2024

بين السيد وزير المالية في التصريحات أدلى بها أن الحد الأدنى الذي قررته الدولة للزيادات المقررة للعاملين بقيمة 1000 جنيه شهريا وذلك للعاملين للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، و 1100 جنيه للعاملين بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، و 1200 جنيه للعاملين بالدرجات الممتازة والعليا والمدير العام.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ليكون من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2023 لمدة خمس أيام.