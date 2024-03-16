أحلي مفجاءة في الأسعار.. تعرف على أسعار ياميش ومكسرات شهر رمضان 2024

اسعار ياميش رمضان 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن اسعار ياميش رمضان 2024 نظرا لاقتراب الشهر الفضيل اعاده الله بالخير على الجميع، ويعتبر ياميش رمضان من الأساسيات التي يجب أن تكون موجودة على السفرة المصرية في شهر رمضان، وتختلف أسعار الياميش وفقا لاختلاف الأنواع والأماكن في السوق المصري و لمعرفه كافه التفاصيل تابع معنا هذا المقال.

اسعار ياميش رمضان 2024

تختلف اسعار المكسرات واسعار ياميش رمضان 2024 من مكان لآخر، فأن الدولة المصرية تنقسم إلى مجتماعات لكل مجتمع به ما يلائمه.

بلغ سعر كيلو التمر نحو 40 جنيه الى 150 جنيه مصري على حسب جودة التمر ونوعه.

بلغ سعر كيلو من المشمشيه نحو مبلغ 149 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو من التين المجفف نحو مبلغ 60 جنيه مصري إلى 150 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو القراصيا نحو مبلغ 40 جنيه إلى 120 جنيه إذا كانت منزوع النواة.

بلغ سعر كيلو من الخوخ المجفف نحو مبلغ 50 جنيه مصري إلى 120 جنيه مصري.

بلغ سعر الكيلو الزبيب السوري نحو 80 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو من التمر هندي بحجم 300 جرام مبلغ 38 جنيه مصري.

بلغ سعر لفة قمر الدين اليوم ما بين 25 جنيه الى 30 جنيه مصري.

اسعار المكسرات في رمضان 2024

ذكرنا لكم من قبل اسعار ياميش رمضان وسنذكر لكم اسعار المكسرات في مصر وهي كالآتي:

وصل سعر الكاجو اليوم ما بين 300 الى 650 جنيه.

وصل اسعار الفستق اليوم ما بين 350 الى 600 جنيه.

وصل سعر الكيلو عين الجمل اليوم ما بين 320 الى 500 جنيه.

وصل سعر البندق اليوم ما بين 200 الى 450 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2024 في مصر.. تضخم ملحوظ

وذكر أحد التجار، أن أسعار ياميش رمضان 2024 ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعام 2023، خاصة المستورد منها، حيث صعدت بنسبة تخطت 50%، فيما تراوحت زيادة الأصناف المُصنعة محليًا بين 20 و25%، أي أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج.

معارض أهلا رمضان:

انطلقت معارض أهلا رمضان منذ الخميس 15 فبراير الجاري في محافظتي القاهرة والجيزة، وتستمر المعارض لمدة شهر كامل لعرض السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.