شوف هتزيد كام يا معلم.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 + جدول الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بعد تزايد التساؤلات عن موعد صرف مرتبات شهر مارس في ظل ترويج بعض الشائعات عن صرفها مبكرا بعد المطالبات الكثيرة التي وجهت لوزارة المالية بسبب حاجة الموظفين للرواتب والحافز الاضافي بسبب قدوم شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، ردت الوزارة ببيان رسمي قالت فيه أن صرف مرتبات مارس ستبدأ من يوم الخميس 21 مارس وتستمر لمدة خمس أيام، وبذلك فلا يوجد أي تغيير في موعد صرف المرتبات لهذا الشهر وستكون في الموعد المعتاد حسب نظام كل مؤسسة، وستشمل مرتبات شهر مارس الزيادة الجديدة التي سيتحصل عليها جميع الموظفين بالقطاع العام للدولة بداية من هذا الشهر في إطار برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي وغلاء الاسعار.