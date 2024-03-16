ألحق احجز شقتك دلوقتي من هنا.. رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر موقع وزارة الإسكان والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير المصري عن إتاحة رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث تسعى الدولة في الوقت الحالي على تسهيل جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، ومن أبرز وأهم هذه الخدمات شقق الإسكان والتي يجد صعوبة في توفيرها، وخاصة بعد الظروف الاقتصادية غير المستقرة بالإضافة إنها تفرض عددًا من الشروط والضوابط، والتي يتم عن طريقها التحقق من استحقاق المتقدم للخدمة المقدمة له.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتسجيل يتم استخدام رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من هنا، حيث يتم تقديم عدد من الوحدات تتراوح مساحة الشقة الواحدة بها ما بين 70 إلى 90 متراً، وبالنسبة إلى سعر هذه الشقة فإنه يختلف تبعاً للمساحة والمرافق الموجودة بها والمحيطة حولها كذلك وموقعها ولذا؛ قد يبدأ سعر الشقة مما لا يقل عن 185 ألف جنيه حتى ما لا يزيد فوق 400 ألف جنيه، ويتم تقديم هذه الوحدات إلى الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض.

شروط التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان مجموعة الشروط التي ينبغي توفرها حتى يسمح للفرد التقديم، وتتضمن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية، ومن أصل مصري أيضاً.

يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظة التي هي محل إقامة المتقدم، ولا يسمح له بالتقديم في محافظة أخرى.

أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم تحت 6000 جنية ولا يزيد فوق 8000 جنية.

يمكن التقديم لمرة واحدة فقط للمتقدم بحيث لا يمكن له التقديم في حالة أن كان قد حصل من قبل على شقة تابعة للإسكان الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للتقديم على حجز الشقق

أعلنت الحكومة في مصر أنه من الضروري للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي تقديم المستندات اللازمة، وتشمل هذه المستندات:

يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

يتوجب على المتقدم تقديم صورة عن شهادة ولادته.

أيضًا يجب إحضار نسخة من المؤهل الدراسي.

يجب تقديم شهادة من مقر العمل تشهد بأخلاق وسلوك المتقدم الجيد.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنّ أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ستكون في عددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، والتي سيتم إعلانها بالتفصيل بالتزامن مع فتح باب التقديم.