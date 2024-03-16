القطايف واللطايف والحلويات.. طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات مقرمشة وطعمه اخر حاجة

طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات، القطايف هي الحلوى الأبرز التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك، وقد اعتاد الغالبية العظمى من الناس تناول الحلويات الشرقية بعد الإفطار مثل الكنافة والقطايف وتقديمهم للضيوف والجيران، ومع ارتفاع الاسعار هذا العام قررت الكثيرات من ربات البيوت صنع عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها، واليوم سنقدم لكم طريقة العمل والمقادير.

طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات الان يمكن لأي ربة منزل اتقان طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات وبذلك تضمن تناولها وأسرتها حلوى نظيفة وآمنة بالإضافة الى كونها اقتصادية وغير مكلفة وذلك لأن مكونتها بسيطة ومتوافرة، وفيما يلي مكونات العجينة وطريقة العمل. مقادير عمل عجينة القطايف 2 كوب دقيق

1/4 كوب زيت

1/4 كوب زبدة سايحة

1 معلقة صغيرة خميرة فورية

1/2 كوب ماء دافيء

ملح طريقة تحضير عجينة القطايف

لتحضير عجينة القطايف ضعي الدقيق في وعاء عميق وضعي عليه رشة من الملح وارشة من السكر قلبيهما معا، ثم اضيفي اليهم الزيت والزبدة والخميرة واخلطي جيدا، ضعي الماء تدريجيا واعجني حتى يصبح العجين متجانس ومتماسك وقوامه ناعم، شكلي العجين على هيئة كرة وغلفيها بالزيت ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها لتختمر، بعد ساعتين ستجدي ان العجين حجمه تضاعف قومي برش السطح بالدقيق وافردي العجين باستخدام النشابة، قطعي العجين الى قطع صغيرة بحجم القطايف، ثم اجعليها رقائق رفيعة، افردي قطعة العجين وضعي في أعلاها الحشوة التي تريدي ثم اغلقيها من الأطراف جيدا، ضعي في طاسة على النار زيت غزير وبعد أن يسخن تماما ضعي به القطايف المحشوة حتى يتحول لونها للذهبي، ضعيها في الشربات البارد المحضر مسبقا ثم صفيها وضعيها في أطباق التقديم.