“بسبوسه الحلواني بطعمها وترميلتها” عمل البسبوسة المرملة في المنزل زي المحلات وأحسن كمان

هل تبحث عن طريقة عمل البسبوسة المرملة؟ مع بدايات شهر رمضان الكريم عادة ما ترغب الأمهات وربات البيوت في إعداد حلويات شرقية يتناولها أفراد الأسرة بعد الإفطار تعويضا عن ساعات الصيام الطويلة، بالإضافة إلى أن البسبوسة تعتبر من أهم الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبير والصغير كما أنها دائما ما تكون محط أنظار وإعجاب مختلف الأشخاص في العالم العربي، لذلك قررنا أن نضع لكم مكونات وطريقة عمل البسبوسة المرملة الشهية.

عمل البسبوسة المرملة

منذ ساعات ويشهد محرك جوجل حالات بحثية كثيرة ومتنوعة حول وجبات الإفطار التي يمكن تحضيرها في رمضان بالتزامن مع البحث عن طريقة عمل البسبوسة المرملة، لا سيما أن البسبوسة المرملة تعد من أكثر أنواع البسبوسة كونها تكون لذيذة وشهية جدا، بالإضافة إلى أن الكثير يفضل تناولها الكثير كما أن هناك الكثير من ربات البيوت قد أشادوا بهذه الطريقة كونها تشبه ما يتم شراؤها من محلات الحلويات.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول المكونات فيمكننا القول إن المكونات بسيطة ويصل تواجدها في جميع البيوت المصرية، حيث جاءت على هذا النحو التالي:

3 كوب سميد عادي.

بيكينج باودر.

كوب وربع من السكر.

⅔ كوب سمنة سائلة.

⅓ جوز هند مبشور.

⅔ كوب حليب كامل الدسم.

⅓ كوب شربات تقيل.

ازاي اعمل بسبوسة مرملة

بعدما تعرفنا على المكونات الأساسية التي من خلالها يمكننا إعداد ألذ صينية من البسبوسة كان لا بد من وضع خطوات لتحضير التي يجب اتباعها لنجاح عمل البسبوسة المرملة، والتي جاءت على هذا النحو التالي: