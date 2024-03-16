استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والشروط المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير خدمة الاستعلام إلكترونيًا تيسيرًا للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم، وأيضًا وضحت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024،وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث أنه من المحتمل صرف الدعم في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، كما أن الوزارة أتاحت خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يقوم المتقدم باختيار برامج تكافل وكرامة من الصفحة الرئيسية.

كما يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة استعلام.

أيضًا قيام المتقدم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المستعلم.

ثم النقر على كلمة الاستعلام، سوف يتم ظهور حالة الطلب.

ما شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بوضع عد شروط يجب توافرها لكي يستطيع المقدم الحصول على الدعم، وهذه الشروط هي كالآتي:

يجب على المواطن المتقدم أن يكون مالكًا للجنسية المصرية.

كما يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في جمهورية مصر العربية بشكل مستمر.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

كما يشترط أيضًا أن يكون للمتقدم أبناء في المراحل الدراسية.

لا يكون للمتقدم أي مصدر دخل شهري.

من الشروط أيضًا ألا يكون من العاملين في إحدى القطاعات الحكومية.

أنا بالنسبة للمواطنين كبار السن أن يتعدى أعمارهم عن 65 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة التي تتعلق بالانضمام إلى تكافل وكرامة بشكل مستمر، وجاءت المستندات كما يلي:

1) صورة عن البطاقة الخاصة بالرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية.

2) المستند الذي يوضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

3) في حالة وجود أبناء يتم تقديم شهادات الميلاد الخاصة بهم والتي تم استخراجها عن طريق الكمبيوتر.

4) نسخة عن البطاقة التموينية.

5) القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

وفي هذا المجال، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن، لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، وهم كالآتي:

• ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

• البنوك الحكومية.

• فروع بنك ناصر الاجتماعي.