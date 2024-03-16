“ألحق سجل فرحة رمضان بفرحتين“ حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 وأسعار السلع التموينية
حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024
انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود زيادة على الدعم التمويني قدرها 100 جنيه وذلك ما جعل عدد كبير من المواطنين حول ذلك الأمر وبناء على ذلك قامت وزارة التموين بالرد على تلك الأخبار ووزارة التموين تعتبر من أكثر المصادر مصداقية، لذلك سوف نقدم لكم كل ما يخص زيادة الدعم التمويني.
حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024
بعد الأخبار التي تم إصدارها حول زيادة الدعم بقيمة تصل حتى 100 جنيه على بطاقات التموين صرح علي مصيلحي وزير التموين أنه لا يوجد أخبار رسمية حول ذلك الأمر وذلك الأمر من المقرر أن يتم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء فقط وسوف يتم تحديده على حسب الميزانية العامة للدولة، يجب العلم أن مجلس الوزراء قام بتخصيص مبلغ قدره 127 مليار جنيه يتم صرفه لوزارة التموين في العام ويتم تقسيمه إلى 90 مليار للخبز المدعم و36 مليار للتموين.
اسعار السلع التموينية 2024
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف تكون أسعار السلع التموينية كالتالي:
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9 جنيه فقط.
- من المقرر أن يكون سعر كيس المكرونة 400 جرام 7 جنيه فقط.
- سعر زجاجة الزيت الخليط سعة 800 مللي بسعر 30 جنيه.
- سعر كيس المكرونة سعة 800 جرام بسعر 14 جنيه.
- من المقرر أن يكون سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- يوجد مرقة دجاج سعر العبوة 6 جنيه.
- يوجد عدس مجروش وزنه نصف كيلو بسعر 9 جنيه.
- من المقرر أن يكون سعر الدقيق المعبأ والذي سعته 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيه.
- زجاجة خل أبيض سعة 900 ملي بسعر 9 جنيه.
- عبوة جبنة بيضاء سعة ربع كيلو بسعر 7.50.