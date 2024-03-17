لو عديــت الـ 40 سنة!!.. اعـرف شروط الخروج على المعاش المبكر القطاع العام والخاص + قيمة مكافأة نهاية الخدمة “رزق كتير مستنيك”
الخروج على المعاش المبكر
لقد قمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفتح باب التقديم للخروج على المعاش المبكر، وهذا للراغبين الخروج من الخدمة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن المعاش 60 عامًا، ولقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد شروط الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص قبل بلوغ السن التقاعد، وتوافر خدمة المعاش المبكر حاليًا بشروط أخرى لعدم مرور 5 سنوات على القانون، تابعوا المزيد من التوضيح في هذا التقرير التالى.
شروط استحقاق الخروج علي المعاش المبكر
ولقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عدد من الشروط اللازم توافرها للتقديم على خدمة الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وهذه من مصادر مطلعة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتتمثل الشروط في التالي:
- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
- توافر 20 سنة «240 شهرًا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.
- يجب تقديم طلب الصرف.
- يجب انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.
- عدم صرف تعويض الدفعة الواحد.
كيفية التقديم على الخروج علي المعاش المبكر 2024
يقوم المؤمن عليه لتقديم بطلب الخروج على المعاش المبكر، في فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختص، ويجب على المؤمن عليه إحضار الاوراق والمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية العمل بها.
- صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية.
- شهادة من جهة العمل تفيد بانتهاء خدمته فيها.
- إقرار من المؤمن عليه بعدم خضوعه لأي من أحكام قانون التأمينات والمعاشات في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- يتم صرف المعاش المبكر بالتوجه إلى البريد المصري.