استقبلها حالًا وفرح أطفالك بأغاني البيبي .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات التحديث الأخير
يعتني عدد كبير جدا من الأشخاص بمعرفه تردد قناة طيور الجنة، فمن المعروف أن هذه القناة لديها شعبية كبيرة جدًا ويرغب في ضبطها عدد كبير من المواطنين لهذا نجد أن القناة بصورة دائمة يزداد البحث عليها من جانب المواطنين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناه الجديد.
تردد قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة تمتلك شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة من القنوات المعروفة والشائعة التي يعرفها جميع الآباء وأيضا الأمهات بالإضافة إلى أن الأطفال الصغار يحبونها للغاية، وفيما يلي تردد هذه القناة:
- التردد: 11274.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
نبذة عن قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة تمتلك باقة كبيرة جدًا من المتابعين، وهي مخصصة في عرض محتوى خاص بالأطفال الصغار، فهي تعرض أفلام كرتونية كثيرة وكذلك تعرض برامج كرتونية لا تحصى، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني المميزة، كما أن هذه القناة معروفة جدًا ومشهورة فهي لا تكون حديثة البث، كذلك أنها تمتلك باقة كبيرة من السمات التي من ضمنها:
- الإشارة العالية.
- تعرض المحتوى بصورة مجانية.
- لا تكون بحاجة إلى اشتراك شهري.
- كما أن من بين مميزات تلك القناة أنها تعرض المحتوى طوال اليوم.
- تقوم بعرض المحتوى بغير تشويش.
- لا تشتمل على أي تقطيع.
- القناة تتسم ببثها المحتوى الخاص بها بكاءة عالية.
- تقوم بعرض كثير من برامج الكرتون التي لا تحصى.
- كما أنها تعرض عدد كبير من الأغاني والأناشيد الجميلة.