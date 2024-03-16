هسة نزلت .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

بشكل دائم ومستمر يتساءل المواطنون عن كيفية التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فكما نعلم أن هذا الدعم المقدم من جانب وزارة العمل العراقية يكون من أبرز برامج الدعم التي يرغب الأشخاص في الحصول عليها، ولكن لابد ان ننوه ان هناك شروط للحصول على هذا الدعم الخاص ببرنامج الرعاية الاجتماعية وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك الشروط.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتساءل مواطنين العراقيين عن كيفيه تنزيل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فمن المعروف أنه من الممكن أن يتم تنزيل تلك الكشوفات بمنتهى السهولة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا

انتقاء أيقونة أدعية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة.

انتقاء المحافظة.

الضغط على أيقونة تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

كتابه الاسم في خانة البحث في الكشوفات.

النقر على زر البحث.

شروط الحصول على دعم رعاية الاجتماعية

توجد مجموعة من الشروط اللازمة والضرورية التي ينبغي أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فمن ضمن هذه الشروط كل ما يلي: