لينك فعال ادخل شوف قيمة معاشك .. الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يرتفع التساؤل من جانب الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، فهذا البرنامج الذي يكون مقدم من جانب الحكومة المصرية لجميع الأسر التي تكون بحاجة إليه فمن المعروف أنه ليس جميع الأشخاص بإمكانهم تلقي دعم تكافل وكرامة فقط الأشخاص المستحقين المتوفر بهم شروط البرنامج وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم وأيضا كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في هذا البرنامج لتحصل على الدعم.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

تستطيع عند تستعلم عن الأسماء التي تم قبولها لتحصل على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الثالثة النقر على زر استعلام، ومن ثم سوف تظهر النتيجة بمنتهى السهولة أمامك.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

من الممكن أن تحصل على دعم تكافل وكرامة إن كانت الشروط اللازمة الخاصة بالبرنامج متوفرة بك وهي كما يلي: