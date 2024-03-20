الطعم خرافة.. وجبة اقتصادية اعتمديها الآن واعرفي معانا  طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة “مش بس للقلي”

تعد البطاطس من الخضروات الشهية التي يفضل تناولها الجميع بلا شك، وتتميز البطاطس بإعدادها بالكثير من الطرق مثل السلق والتحمير والشوي بالإضافة إلى أنه يمكن إضافة العديد من الحشوات لها، وتعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من أفضل وأشهى الطرق في تحضير البطاطس، كما أنها تعتبر وجبة غذائية متكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات، وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة وطريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة في السطور القادمة، فتابعونا.

مكونات عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

تعتبر البطاطس باللحمة المفرومة من الوجبات الصحية والمشبعة في آن واحد، كما أن المكونات التي تضاف معها بسيطة للغاية وغير مكلفة مقارنة بفوائدها المذهلة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو بطاطس مقشرة ومغسولة.

عدد 2 حبة صغيرة من البصل مفرومة.

عدد 2 ثمرة صغيرة من الطماطم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

كوب وربع من الشوربة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

كوب صغير من البقدونس الطازج المفروم.

كوب صغير من الكزبرة طازجة مفرومة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

جبنه رومي مبشورة (اختياري).

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

من أهم مميزات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة أنها من الوجبات التي يمكن تقديمها في العزومات الكبيرة والمناسبات وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتتمثل خطوات التحضير في الآتي: