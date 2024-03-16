شروط تجديد الإقامة في السعودية والغرامة ومدة السماح بعد التعديلات الجديدة 1445- 1446

أوضحت إدارة الجوازات شروط تجديد الإقامة في السعودية بعد التغييرات الجديدة في برامج الإقامة بالمملكة، حيث كشفت الحكومة المدة المحددة المسموح بها للمقيمين بعد انتهاء صلاحة الإقامة، وكذلك رسوم تجديد الإقامة، وخطوات تجديد الإقامة وآلية سداد المصروفات المطلوبة للإقامة سواء كان عن طريق الحسابات البنكية أو غيرها من الآليات الأخري، لهذا نود أن نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، كما نوضح إليكم غرامة انتهاء مدة الإقامة وشروط التجديد.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

وضعت مديرية الجوازات السعودية معايير وشروط محددة لتجديد الإقامة في السُّعُودية تمثلت هذه الشروط في التالي:

يشترط أن لا يكون الشخص المتقدم مسجلًا كمتغيب عن العمل.

يجب أن يكون الفرد المتقدم متواجد في أثناء الإجراءات في السُّعُودية.

يشترط أن يكون جواز سفر الشخص المتقدم ساري المفعول في أثناء إجراءات التجديد.

توافر بصمة وصورة العامل في نظام الجوازات لأفراد الأسرة الأقل من خمسة عشر عام.

يجب سداد اي مخالفات مرورية مسجلة على العامل.

يشترط سداد الرسوم المطلوبة ومخالفات التأخير إن وجدت.

ما هي غرامة انتهاء الإقامة في السعودية ؟

كشفت المديرية العامة للجوازات في التحديثات الأخيرة فرض غرامات مالية على المتخلفين عن تجديد الإقامة كالتالي:

عند التخلف عن تجديد الإقامة للمرة الأولى تكون قيمة الغرامة 500 ريال سعودي.

في حالة التخلف عن تجديد الإقامة للمرة الثانية عن تجديد الإقامة يتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، واليكم رابط رسوم تجديد رخصة القيادة.

ماهي المدة المسموح بها لتجديد الإقامة في السعودية

سمحت الحكومة السعودية ممثلة في مديرية الجوازات للمواطنين السعوديين مدة 3 أيام بعد الانتهاء من تجديد الإقامة (فترة صلاحية) بعدها يتم فرض غرامات مالية سواء للمرة الأولى أو حالة التكرار، الجدير بالذكر أن آلية تجديد الإقامة يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

كم يستغرق مدة تجديد الإقامة في السعودية ؟

كشفت الحكومة السعودية الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في أي مكان داخل الأراضي السعودية، وحددت المدة الزمنية المقدرة ب 90 يوم من تاريخ التقديم حتي الإنتهاء من اصدار الإقامة، فيما أكدت على الوافدين إلى الأراضي السعودية مدة ثلاث اشهر بعد دخول المملكة يجب خلالها اصدار الإقامة في حال التخلف عن هذا الموعد يجب على المقيم سداد رسوم تأخير بقيمة 1000 ريال سعودي.